"Армавир" победил "Кубань-2" и упрочил лидерство на "Юге"

"Армавир" одолел "Кубань-2" в матче 9-го тура первенства России в группе "Юг" ПФЛ. Клуб вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы. В другом матче "Афипс" сыграл вничью с "Чайкой" и не смог сократить отставание от армавирцев. На второй строчке расположился "Краснодар-2", уступающий лидеру 3 очка.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

9-й тур

"Чайка" (Песчанокопское) - "Афипс" (Афипский) - 1:1 (0:0)

Голы: Стефанович, 48 (0:1). Дубовой, 75 (1:1).

"Кубань-2" (Краснодар) - "Армавир" (Армавир) - 1:3 (0:2)

Голы: Мирошниченко, 19 - с пенальти (0:1). Поляков, 34 (0:2). Журавлев, 55 - в свои ворота (0:3). Нурисов, 62 - с пенальти (1:3).

Нереализованный пенальти: Синявский (А), 89 (вратарь).