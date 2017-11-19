"Армавир" победил "Анжи-2" и возглавил таблицу "Юга"

"Армавир" обыграл "Анжи-2" в матче 20-го тура первенства России в группе "Юг" ПФЛ. Это позволило клубу выйти на первое место в таблице, обогнав на 1 очко "Афипс".

Первенство России

ПФЛ

Юг

20-й тур

"Армавир" - "Анжи-2" (Махачкала) - 3:1 (3:1)

Голы: Синявский, 5 - в свои ворота (0:1). Лусикян, 8 (1:1). Падерин, 34 (2:1). Гиоргобиани, 44 (3:1).

"Кубань-2" (Краснодар) - "Дружба" (Майкоп) - 3:0 (1:0)

Голы: Сидоров, 28 - с пенальти (1:0). Тюфяков, 87 (2:0). Наниев, 90+1 (3:0).