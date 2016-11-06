"Армавир" одолел "Биолог", питерское "Динамо" победило во Владимире

В турнире ПФЛ состоялись очередные матчи в группах "Юг", "Запад" и "Центр".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

15-й тур

"Сочи" – "Дружба" (Майкоп) – 1:0 (1:0)

Гол: Сафин, 22.

"Армавир" – "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) – 1:0 (0:0)

Гол: Мирошниченко, 71 – с пенальти.

"Афипс" (Афипский) – "Чайка" (Песчанокопское) – 2:1 (0:1)

"Ангушт" (Назрань) – СКА (Ростов-на-Дону) – 2:2 (2:0)

Голы: Янурсаев, 22 (1:0). Конов З., 41 (2:0). Халиуллин, 60 (2:1). Руденко, 65 (2:2).

"Легион Динамо" (Махачкала) – "Черноморец" (Новороссийск) – 0:0

"Динамо" (Ставрополь) – "Ротор" (Волгоград) – 0:1 (0:1)

Гол: Николаев, 25.

"Машук-КМВ" (Пятигорск) – "Спартак" (Владикавказ) – 2:0 (2:0)

Голы: Абидоков, 6 (1:0). Нестеренко, 22 (2:0).

"Кубань-2" (Краснодар) – "Краснодар-2" (Краснодар) – 0:1 (0:1)

Гол: Фомин, 44 – с пенальти.

Группа "Запад"

16-й тур

"Строгино" (Москва) – "ЦРФСО" (Смоленск) – 0:0

Удаление: Митин (ЦРФСО), 90+2.

"Динамо-2" (Москва) – "Псков-747" (Псков) – 2:0 (1:0)

Голы: Обольский, 9 (1:0). Левин, 56 (2:0).

"Торпедо" (Владимир) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:0)

Голы: Рогов, 50 (0:1). Кулишев, 60 (0:2). Максимов, 82 (1:2). Кулишев, 88 – с пенальти (1:3).

Удаление: Каратыгин (Торпедо), 90.

"Домодедово" – "Долгопрудный" – 0:1 (0:0)

Гол: Рогов, 81.

"Текстильщик" (Иваново) – "Волга" (Тверь) – 1:0 (0:0)

Гол: Сергеев, 78.

Группа "Центр"

16-й тур

"Арсенал-2" (Тула) – "Сатурн" (Раменское) – 1:3 (1:1)

Голы: Степанов, 17 (1:0). Шанин, 37 (1:1). Магомедов, 75 (1:2). Синявский, 78 (1:3).

Удаление: Королев (Сатурн), 88.

"Динамо" (Брянск) – "Авангард" (Курск) – 0:1 (0:1)

Гол: Газданов, 29.

"Торпедо" (Москва) – "Металлург" (Липецк) – 1:0 (0:0)

Гол: Садыхов, 75.

"Витязь" (Подольск) – "Зенит" (Пенза) – 3:1 (1:0)

Голы: Юрьев, 3 (1:0). Подымов, 76 (2:0). Маркин, 82 (2:1). Юрьев, 86 (3:1).

"Орел" – "Энергомаш" (Белгород) – 1:1 (0:0)

Голы: Солнцев, 58 (1:0). Бутырин, 90 (1:1).

"Рязань" – "Калуга" (Калуга) – 1:2 (0:0)

Голы: Дубровин, 50 (0:1). Шпаков, 67 (0:2). Жданкин, 72 (1:2).