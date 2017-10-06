"Армавир" обыграл "Биолог-Новокубанск" и вернулся в лидеры таблицы "Юга"

"Армавир" победил "Биолог-Новокубанск" в матче первенства России в группе "Юг" ПФЛ. Это позволило команде обойти "Краснодар-2" и вернуться в единоличные лидеры турнирной таблицы. На вторую строчку поднялся "Афипс", разгромивший владикавказский "Спартак".
Первенство России
ПФЛ
Группа "Юг"
12-й тур
"Кубань-2" (Краснодар) - "Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - 1:0 (0:0)
Гол: Джумаев, 65.
"Афипс" (Афипский) - "Спартак" (Владикавказ) - 4:1 (3:1)
Голы: Калмыков, 20 (1:0). Джамалутдинов, 24 (2:0). Цараев, 34 (2:1). Подбельцев, 45+1 - с пенальти (3:1). Стефанович, 88 (4:1).
"Армавир" - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 2:0 (0:0)
Голы: Гиоргобиани, 66 (1:0). Гиоргобиани, 72 (2:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/south/