"Армавир" обвинил главу КДК во лжи

"Армавир" опубликовал на своем сайте запись речи главы КДК Артура Григорьянца, объясняющего решение комитета по матчу 25-го тура первенства России зоны "Юг" "Ротор" – "Армавир" (1:2). КДК на основании видеозаписи и протокола матча принял решение о полугодичной дисквалификации нападающего армавирцев Андрея Мязина за удар головой главного судьи Сергея Смирнова.

Во-первых, отмечается, что тренера "Армавира" Арсена Папикяна не удалили за оскорбления судьи. В доказательство приводится запись протокола матча. Также подчеркивается, что Мязин не бил судью лбом в голову, как утверждает Григорьянц, а начальнику команды "Армавира" внести свое несогласие в протокол не позволил инспектор.

Также отмечается, что в протоколе и рапорте не было написано о том, что болельщики "Ротора" жгли файеры и выкривали "фашистские лозунги". В "Армавире" утверждают, что участники конфликта и представители клубов не были приглашены на заседание КДК. Кроме того, в записи присутствуют другие спорные решения судьи по ходу встречи.

Полностью заявление "Армавира" можно посмотреть на сайте клуба.

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