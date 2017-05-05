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"Армавир" обвинил главу КДК во лжи

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"Армавир" опубликовал на своем сайте запись речи главы КДК Артура Григорьянца, объясняющего решение комитета по матчу 25-го тура первенства России зоны "Юг" "Ротор" – "Армавир" (1:2). КДК на основании видеозаписи и протокола матча принял решение о полугодичной дисквалификации нападающего армавирцев Андрея Мязина за удар головой главного судьи Сергея Смирнова.

Во-первых, отмечается, что тренера "Армавира" Арсена Папикяна не удалили за оскорбления судьи. В доказательство приводится запись протокола матча. Также подчеркивается, что Мязин не бил судью лбом в голову, как утверждает Григорьянц, а начальнику команды "Армавира" внести свое несогласие в протокол не позволил инспектор.

Также отмечается, что в протоколе и рапорте не было написано о том, что болельщики "Ротора" жгли файеры и выкривали "фашистские лозунги". В "Армавире" утверждают, что участники конфликта и представители клубов не были приглашены на заседание КДК. Кроме того, в записи присутствуют другие спорные решения судьи по ходу встречи.

Полностью заявление "Армавира" можно посмотреть на сайте клуба.

Артур Григорьянц: "Случай в Армавире? КДК не разбирает действия судьи" //
Видео, на основании которого КДК РФС дисквалифицировал игрока "Армавира" на 6 месяцев //
Артур Григорьянц: "Видеозапись от "Армавира" дает искаженную информацию
об эпизоде со стычкой игрока и судьи" //
"Армавир" будет добиваться пожизненного отстранения судьи матча с "Ротором"

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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lutik

Охреневший смирнов спровоцировал толчок плечом от игрока ( что четко видно с другого ракурса) и его действия не подлежат разбирательству - отличный ответ кдк. (не болельщик ни одной из команд)

19:58

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

адекватная дисква. чтобы другие в сл. раз думали как себя вести на поле. а павлюченку вообще расстрелять.

19:41

shpasic

верните Валеру в Армавир!

19:23

redgy

То есть Павлюченку тоже на пол года должны??

19:08