"Армавир" обвинил главу КДК во лжи

"Армавир" опубликовал на своем сайте запись речи главы КДК Артура Григорьянца, объясняющего решение комитета по матчу 25-го тура первенства России зоны "Юг" "Ротор" – "Армавир" (1:2). КДК на основании видеозаписи и протокола матча принял решение о полугодичной дисквалификации нападающего армавирцев Андрея Мязина за удар головой главного судьи Сергея Смирнова.
Во-первых, отмечается, что тренера "Армавира" Арсена Папикяна не удалили за оскорбления судьи. В доказательство приводится запись протокола матча. Также подчеркивается, что Мязин не бил судью лбом в голову, как утверждает Григорьянц, а начальнику команды "Армавира" внести свое несогласие в протокол не позволил инспектор.
Также отмечается, что в протоколе и рапорте не было написано о том, что болельщики "Ротора" жгли файеры и выкривали "фашистские лозунги". В "Армавире" утверждают, что участники конфликта и представители клубов не были приглашены на заседание КДК. Кроме того, в записи присутствуют другие спорные решения судьи по ходу встречи.
Полностью заявление "Армавира" можно посмотреть на сайте клуба.
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🔥 КДК РФС выносил решение по Мязину из Армавира по этому видео. Оценивать, кто прав, не берусь.– Сергей Астахов (@SAstahov) 4 мая 2017 г.
Ротор - Армавир. Смирнов vs Мязин pic.twitter.com/xSngtsQXqd
lutik
Охреневший смирнов спровоцировал толчок плечом от игрока ( что четко видно с другого ракурса) и его действия не подлежат разбирательству - отличный ответ кдк. (не болельщик ни одной из команд)
19:58
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
адекватная дисква. чтобы другие в сл. раз думали как себя вести на поле. а павлюченку вообще расстрелять.
19:41
shpasic
верните Валеру в Армавир!
19:23
redgy
То есть Павлюченку тоже на пол года должны??
19:08