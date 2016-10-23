"Армавир" не смог обыграть СКА и отстал от лидеров

"Армавир" в матче 13-го тура первенства России в группе "Юг" первенства ПФЛ против ростовского СКА потерял очки, сыграв вничью - 1:1. После этого результата команда отстала от лидеров турнира.

"Афипс" на своем поле переиграл "Сочи" со счетом 3:2, а "Ротор" на выезде одолел "Ангушт" - 1:0. Волгоградцы возглавляют турнирную таблицу дивизиона, клуб из Краснодарской области идет вторым, отставая на два очка.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

13-й тур

"Дружба" (Майкоп) - "Кубань-2" (Краснодар) - 0:0

"Афипс" (Афипский) - "Сочи" (Сочи) - 3:2 (0:2)

"Армавир" (Армавир) - СКА (Ростов-на-Дону) - 1:1 (1:0)

Голы: Гаджибеков, 35 (1:0). Арлашин, 90 (1:1).

"Чайка" (Песчанокопское) - "Черноморец" (Новороссийск) - 0:0

Удаление: Чалый (Ч), 46.

"Ангушт" (Назрань) - "Ротор" (Волгоград) - 0:1 (0:1)

Гол: Жданов, 29 (0:1).

"Легион Динамо" (Махачкала) - "Спартак" (Владикавказ) - 1:1 (1:1)

Голы: Гатикоев, 11 (0:1). Далиев, 35 (1:1).

"Динамо" (Ставрополь) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 1:1 (1:1)

Голы: Нестеренко, 25 (0:1). Магомедов, 39 - с пенальти (1:1).