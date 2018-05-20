"Армавир" не проигрывает 27 матчей подряд, но не может догнать "Афипс"

"Армавир" разгромил СКА в матче 33-го тура первенства России в группе "Юг" ПФЛ. Команда продлила беспроигрышную серию уже до 27 матчей. Единственный раз в сезоне "Армавир" проиграл "Анжи-2" еще 13 августа.

Несмотря на впечатляющую серию, "Армавир" остается вторым в турнирной таблице. Лидирует "Афипс", который не проигрывал до прошлого тура 25 встреч подряд, но 16 мая уступил "Краснодару-2". Сегодня клуб победил "Дружбу" и за тур до конца сезона опережает "Армавир" на 1 очко.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

33-й тур

"Анжи-2" (Махачкала) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 0:1 (0:1)

Гол: Каблахов, 21.

"Афипс" (Афипский) - "Дружба" (Майкоп) - 2:0 (2:0)

Голы: Моргунов, 6 (1:0). Геворкян, 10 - с пенальти (2:0).

Удаление: Подбельцев (А), 43.

"АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - "Спартак" (Нальчик) - 1:0 (0:0)

Гол: Захаров, 67 - с пенальти.

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "Черноморец" (Новороссийск) - 0:2 (0:1)

Голы: Чалый, 36 (0:1). Кочубей, 87 (0:2).

"Армавир" - СКА (Ростов-на-Дону) - 3:0 (1:0)

Голы: Гугуев, 24 (1:0). Мирошниченко, 61 - с пенальти (2:0). Соловьев, 80 (3:0).

"Чайка" (Песчанокопское) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 2:1 (1:1)

Голы: Обозный, 24 (1:0). Удунян, 43 (1:1). Нестеренко, 90+6 (2:1).