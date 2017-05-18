"Армавир" будет добиваться пожизненной дисквалификации судьи, толкнувшего Мязина

Президент "Армавира" Валентин Климко заявил, что клуб будет добиваться пожизненного отстранения арбитра Сергея Смирнова, который удалил нападающего команды Андрея Мязина в матче 25-го тура первенства ПФЛ в группе "Юг" с "Ротором" (2:1). Он также добавил, что хочет услышать извинения от главы КДК РФС Артура Григорьянца по целому ряду пунктов.

На 72-й минуте встречи Смирнов зафиксировал игру рукой у Мязина, чем вызвал недовольство со стороны игрока. 29-летний футболист подошел к судье, а затем нанес по нему удар, после чего был удален. По словам представителей "Армавира", арбитр первым ударил футболиста. После матча КДК РФС дисквалифицировал Мязина на шесть месяцев, а позже сократил срок до шести встреч.

– Учитывая то, что мы не услышали даже извинений от самого Смирнова или иных, ответственных за действия судьи, людей за допущенные им ошибки, считаю это делом чести для клуба и приложу все усилия, чтоб арбитр, который или непрофессионально, или предвзято, или слепо выносит свои решения в ходе одного из самых важных матчей чемпионата, был наказан максимально возможно, и, на мой взгляд, отстранен от судейской деятельности пожизненно, – цитирует официальный сайт "Армавира" Климко. – Если бы мы проиграли, наши требования выглядели бы нытьем и поиском оправданий, а так как, вопреки всему, мы выиграли тот матч,- имеем полное право требовать справедливости в отношении всех его участников. Сейчас не только клуб, но и общественность, пресса, футбольные эксперты – все ждут публичного оглашения наказания, примененного к арбитру.

Сейчас хотелось бы услышать извинения от Артура Генриховича Григорьянца по целому ряду пунктов. Во-первых, за то, что комитет, и он, как его глава, халатно отнесся к рассмотрению инцидента с участием Мязина. Вся Россия видела, что судья первым ударил локтем футболиста, чем спровоцировал игрока на ответные действия, – это беспрецедентный случай – и только арбитр, инспектор и КДК говорят об ударе лбом в голову.