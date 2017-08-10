Аркадий Имреков: "Павлюченко по-прежнему в отличной форме"

Исполняющий обязанности главного тренера "Арарата" Аркадий Имреков отметил, что травма полузащитника Алексея Ребко сказывается на игре команды, информирует клубная пресс-служба. Также Имреков подчеркнул, что нападающий "Арарата" Роман Павлюченко всегда стремится забивать голы.

– Роман Павлюченко пропустил из-за дисквалификации кубковую игру. Как оцените его состояние?



– Роман – истинный профессионал и всегда находится в боевой готовности. Уверен, что в игре с "Химиком" наш нападающий в очередной раз докажет это. Несмотря на все достижения, Роман по-прежнему в отличной форме, всегда стремится выходить на поле и забивать.



– Восстанавливается после травмы Алексей Ребко, насколько тяжело команде на поле без одного из лидеров?



– Безусловно, в первых играх сезона Алексей был одним из футболистов, определяющих игру команды. Потеря такого мастера не может оставаться незамеченной. С другой стороны, мы увидели, что у нас сильный коллектив, где всегда найдутся игроки, способные заменить друг друга.