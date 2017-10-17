Арбитр скандального матча "Торпедо" - "Текстильщик" объяснил, "что он творил"

Арбитр Петр Мирошниченко, обслуживавший матч первенства России в группе "Запад" ПФЛ между владимирским "Торпедо" и "Текстильщиком" (1:1), объяснил свои спорные решения, вызвавшие громкий скандал. Комментатор матча, пресс-атташе "Торпедо" Владимир Никольский, прямо во время трансляции заявил: "Это позор российского футбола" и отказался комментировать оставшуюся часть встречи.

Матч вызвал большой резонанс, ситуацию даже разобрали на британском телевидении.

- Велась борьба за позицию. Нападающий "Торпедо" пытался преградить путь мячу. Между игроками произошел контакт, - рассказал Мирошниченко в эфире программы "Свисток". - Нападающий подгибает ноги и падает на газон. Я решил продолжить матч и назначил штрафной за игру руками вратаря "Текстильщика" вне штрафной площади.

- Не стоило показать ему желтую карточку?

- По правилам, если произошел такой эпизод, команда наказывается штрафным без санкций вратарю.

- Следующий эпизод - розыгрыш штрафного удара, многим кажется, что была игра руками.

- В этот момент игрок обороняющейся команды, пытаясь сыграть коленом, прижимает руки к груди, чтобы избежать нарушения. Мяч попадает в колено и отлетает в прижатые руки. В этом случае они не увеличивают площадь тела и не мешают мячу пройти дальше. Поэтому я продолжил игру.

- Вы наверняка видели комментарий матча, что эпизод разбирался на британском телевидении.

- Да, видел. После игры был проведен разбор, и в обоих случаях инспектор поддержал мои решения.

- Какие-то претензии со стороны представителей клубов звучали?

- Нет, все по стандарту, пришли представители команд, подписали протокол. Никаких претензий не было.

- С какими чувствами вы ждали решения контрольно-квалификационной комиссии?

- Волновался, но был уверен в правильности решений.