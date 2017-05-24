Арбитр матча "Ротор" - "Армавир" избежал дисциплинарного наказания

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко заявил, что Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС не будет наказывать арбитра Сергея Смирнова, который обслуживал матч ПФЛ между командами "Ротор" и "Армавир".

Напомним, в этой встрече форвард "Армавира" Андрей Мязин получил красную карточку за стычку с судьей. На 72-й минуте встречи главный арбитр Сергей Смирнов зафиксировал игру рукой у 29-летнего футболиста, чем вызвал недовольство с его стороны. Мязин подошел к судье, высказывая претензии, за что получил толчок плечом, а затем желтую карточку. В ответ игрок совершил толчок грудью, после чего был удален.

В дальнейшем футболиста дисквалифицировали на полгода, впоследствии снизив наказание до 6 матчей.

– Комиссия признала, что, в соответствии с видеофрагментом телевизионной картинки волгоградского телевидения, в данном эпизоде судья Смирнов не оказывал на игрока "Армавира" физического воздействия, уклонившись в сторону и повернувшись плечом с целью защиты от напора резко двигавшегося в его сторону футболиста, – цитирует ТАСС Бутенко. – На основании этого комиссия пришла к решению не применять по отношению к Смирнову дисциплинарных санкций.

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