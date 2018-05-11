"Арарат" забил 5 голов "Строгино", Тобоев оформил покер

"Арарат" победил "Строгино" в матче 23-го тура группы "Центр" ПФЛ - 5:3. Четыре гола в составе столичного клуба забил Таймураз Тобоев. 23-летний форвард в предыдущих 17 играх отличился только два раза.

Напомним, что "Арарат" досрочно оформил путевку в ФНЛ.

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ПФЛ

Группа "Центр"

23-й тур

"Арарат" (Москва) - "Строгино" (Москва) - 5:3 (4:1)

Голы: Рыжов, 6 (0:1). Курзенев, 23 (1:1). Тобоев, 25 (2:1). Тобоев, 30 (3:1). Тобоев, 34 (4:1). Поликарпов, 79 (4:2). Поликарпов, 82 (4:3). Тобоев, 90+1 (5:3).

"Сокол" (Саратов) - "Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - 2:0 (1:0)

Голы: Дудиков, 32 - с пенальти (1:0). Барышников, 83 (2:0).

"Сатурн" (Раменское) - "Зенит" (Пенза) - 3:0 (+:-)

"Металлург" (Липецк) - "Калуга" - 2:0 (0:0)

Голы: Овчинников, 61 (1:0). Ахвледиани, 90 (2:0).

"Энергомаш" (Белгород) - "Химик" (Новомосковск) - 1:0 (0:0)

"Зоркий" (Красногорск) - "Рязань" - 0:1 (0:1)

Гол: Скляров, 16.

"Динамо" (Брянск) - "Торпедо" (Москва) - 0:0