"Арарат" вырвал победу у "Рязани"

Матч 8-го тура ПФЛ зоны "Центр" "Арарат" – "Рязань" завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный мяч на 91-й минуте встречи забил защитник Егор Тараканов.

Для "Арарата" это шестая победа в восьмой встрече, московская команда занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя - "Рязань" на 4 очка.

Во вторник главный тренер столичной команды Александр Григорян в интервью "СЭ" заявил, что "Арарат" прекратит существование после этой игры, однако в среду экс-президент клуба Валерий Оганесян подчеркнул, что команда продолжит существование.

Сегодня же Оганесян заявил, что он добровольно отказался от московского клуба и больше не имеет отношения к этому проекту.

Перед встречей нападающий "Арарата" Сергей Давыдов, пропустивший матч из-за травмы, заявил, что эта игра не последняя для команды.

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Зона "Центр"

8-й тур

"Арарат" (Москва) - "Рязань" - 1:0 (0:0)

Гол: Тараканов, 90+1.

"Арарат": Сугробов, Кацалапов, Тараканов, Попов, Самошников, Айрапетян (Тобоев, 33), Ребко (Давидян, 89), Квеквескири, Лебеденко, Павлюченко (Рыжов, 90+4), Земченков (Воронкин, 72).

"Рязань": Правкин, Елисеев, Ваганов, Ващенко, Шахназаров (Корольков, 60), Кулешов, Скляров (Митин, 90+2), Лабзин, Маричев (Гришин, 87), Коляев (Зайцев, 79), Мещеряков (Сапельников, 66).

Предупреждения: Тараканов, 41. Лабзин, 44. Кацалапов, 48. Ребко, 84.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

7 сентября. Москва. Стадион "им. Стрельцова".

Трансляция матча "Арарат" – "Рязань"