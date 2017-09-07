"Арарат" вырвал победу у "Рязани"

Матч 8-го тура ПФЛ зоны "Центр" "Арарат" – "Рязань" завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный мяч на 91-й минуте встречи забил защитник Егор Тараканов.
Для "Арарата" это шестая победа в восьмой встрече, московская команда занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя - "Рязань" на 4 очка.
Во вторник главный тренер столичной команды Александр Григорян в интервью "СЭ" заявил, что "Арарат" прекратит существование после этой игры, однако в среду экс-президент клуба Валерий Оганесян подчеркнул, что команда продолжит существование.
Сегодня же Оганесян заявил, что он добровольно отказался от московского клуба и больше не имеет отношения к этому проекту.
Перед встречей нападающий "Арарата" Сергей Давыдов, пропустивший матч из-за травмы, заявил, что эта игра не последняя для команды.
Чемпионат России
ПФЛ
Зона "Центр"
8-й тур
"Арарат" (Москва) - "Рязань" - 1:0 (0:0)
Гол: Тараканов, 90+1.
"Арарат": Сугробов, Кацалапов, Тараканов, Попов, Самошников, Айрапетян (Тобоев, 33), Ребко (Давидян, 89), Квеквескири, Лебеденко, Павлюченко (Рыжов, 90+4), Земченков (Воронкин, 72).
"Рязань": Правкин, Елисеев, Ваганов, Ващенко, Шахназаров (Корольков, 60), Кулешов, Скляров (Митин, 90+2), Лабзин, Маричев (Гришин, 87), Коляев (Зайцев, 79), Мещеряков (Сапельников, 66).
Предупреждения: Тараканов, 41. Лабзин, 44. Кацалапов, 48. Ребко, 84.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
7 сентября. Москва. Стадион "им. Стрельцова".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/center/
Doctor X
празднуют забитый гол на все деньги! как буд-то финал ЛЧ выиграли, не меньше!
21:39
Циничный
Москвабад - вперёд, за Армению!
21:36
Thomas_Boy_
Опять завистники на ветке "Арарата"...(
21:10
Serenky25
Да причем здесь судья? Там вратарь гениально в конце исправил ситуацию...А когда на последних секундах чуть не влетело в ворота Арарата за сердце схватился армянский тренер Рязани...
21:07
skalnyi
а хто это???
21:06
Serenky25
Смотрел сей с позволения сказать матч. Ну что сказать? пи......................................
21:05
marksan
Оборжаться можно! Сколько судье армяне отвалили?
21:00
Thomas_Boy_
"Араратушка", живи! Куплю 50% акций!!!
20:59