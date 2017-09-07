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20:53 | Футбол — ПФЛ

"Арарат" вырвал победу у "Рязани"

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Матч 8-го тура ПФЛ зоны "Центр" "Арарат""Рязань" завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный мяч на 91-й минуте встречи забил защитник Егор Тараканов

Для "Арарата" это шестая победа в восьмой встрече, московская команда занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя - "Рязань" на 4 очка.

Во вторник главный тренер столичной команды Александр Григорян в интервью "СЭ" заявил, что "Арарат" прекратит существование после этой игры, однако в среду экс-президент клуба Валерий Оганесян подчеркнул, что команда продолжит существование.

Сегодня же Оганесян заявил, что он добровольно отказался от московского клуба и больше не имеет отношения к этому проекту.

Перед встречей нападающий "Арарата" Сергей Давыдов, пропустивший матч из-за травмы, заявил, что эта игра не последняя для команды.

Чемпионат России

ПФЛ

Зона "Центр"

8-й тур

"Арарат" (Москва) - "Рязань" - 1:0 (0:0)

Гол: Тараканов, 90+1.

"Арарат": Сугробов, Кацалапов, Тараканов, Попов, Самошников, Айрапетян (Тобоев, 33), Ребко (Давидян, 89), Квеквескири, Лебеденко, Павлюченко (Рыжов, 90+4), Земченков (Воронкин, 72).

"Рязань": Правкин, Елисеев, Ваганов, Ващенко, Шахназаров (Корольков, 60), Кулешов, Скляров (Митин, 90+2), Лабзин, Маричев (Гришин, 87), Коляев (Зайцев, 79), Мещеряков (Сапельников, 66).

Предупреждения: Тараканов, 41. Лабзин, 44. Кацалапов, 48. Ребко, 84.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

7 сентября. Москва. Стадион "им. Стрельцова".

Трансляция матча "Арарат" – "Рязань"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/center/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Doctor X

празднуют забитый гол на все деньги! как буд-то финал ЛЧ выиграли, не меньше!

21:39

Циничный

Москвабад - вперёд, за Армению!

21:36

Thomas_Boy_

Опять завистники на ветке "Арарата"...(

21:10

Serenky25

Да причем здесь судья? Там вратарь гениально в конце исправил ситуацию...А когда на последних секундах чуть не влетело в ворота Арарата за сердце схватился армянский тренер Рязани...

21:07

skalnyi

а хто это???

21:06

Serenky25

Смотрел сей с позволения сказать матч. Ну что сказать? пи......................................

21:05

marksan

Оборжаться можно! Сколько судье армяне отвалили?

21:00

Thomas_Boy_

"Араратушка", живи! Куплю 50% акций!!!

20:59