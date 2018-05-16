"Арарат" сыграл вничью с брянским "Динамо", "Сокол" победил в Калуге

В матче 24-го тура первенства России в ПФЛ в группе "Центр" "Сокол" на выезде обыграл "Калугу" со счетом 3:1. Лидер зоны "Арарат" сыграл вничью с брянским "Динамо".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

24-й тур

"Торпедо" (Москва) – "Зоркий" (Красногорск) – 1:0 (0:0)

Гол: Садыхов, 50.

"Рязань" – "Сатурн" (Раменское) – 3:3 (1:2)

Голы: Бор, 29 (0:1). Королев, 31 – с пенальти (0:2). Маричев, 38 (1:2). Такулов, 58 (1:3). Маричев, 72 (2:3). Лабзин, 86 (3:3).

"Ротор-2" (Волгоград) – "Строгино" (Москва) – 0:4 (0:1)

Голы: Ларионов, 41 (0:1). Погорелов, 63 – с пенальти (0:2). Погорелов, 66 (0:3). Турсунов, 90+2 (0:4).

"Химик" (Новомосковск) – "Металлург" (Липецк) – 3:1 (2:1)

Голы: Андрейченко, 3 (1:0). Андрейченко, 24 (2:0). Ахвледиани, 31 (2:1). Андрейченко, 90+3 – с пенальти (3:1).

"Калуга" – "Сокол" (Саратов) – 1:3 (1:2)

Голы: Перченок, 6 (0:1). Бугаенко, 8 (0:2). Дубровин, 45 (1:2). Дудиков, 81 – с пенальти (1:3).

"Динамо" (Брянск) – "Арарат" (Москва) – 0:0