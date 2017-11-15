"Арарат" расторг контракт с Пугиным

"Арарат" объявил о досрочном расторжении контракта с нападающим Алексеем Пугиным. Как сообщает пресс-служба клуба, 30-летний игрок сам обратился в клуб с просьбой о досрочном разрыве соглашения.

В текущем сезоне Пугин сыграл в 11 матчах первенства ПФЛ​ и отметился одним голом.

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