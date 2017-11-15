15:19 | Футбол — ПФЛ

"Арарат" расторг контракт с Пугиным

2

"Арарат" объявил о досрочном расторжении контракта с нападающим Алексеем Пугиным. Как сообщает пресс-служба клуба, 30-летний игрок сам обратился в клуб с просьбой о досрочном разрыве соглашения.

В текущем сезоне Пугин сыграл в 11 матчах первенства ПФЛ​ и отметился одним голом.

 

Дополнительная информация

https://vk.com/wall-147003260_16775

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

не долго музыка играла.

15:55

zema

И началась веселая жизнь.... Наверное не все так гладко в армянском королевстве, а может рассчитывают на багаже первого круга и малой кровью выиграть чемпионат и доиграть сезон.... Но скорее всего рынок какой то начали плющить, денюжки закончились... Вопрос только в том, зачем все это? Если выиграют чемпионат дальше денег надо больше.

15:52