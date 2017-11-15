"Арарат" расторг контракт с Пугиным

"Арарат" объявил о досрочном расторжении контракта с нападающим Алексеем Пугиным. Как сообщает пресс-служба клуба, 30-летний игрок сам обратился в клуб с просьбой о досрочном разрыве соглашения.
В текущем сезоне Пугин сыграл в 11 матчах первенства ПФЛ и отметился одним голом.
shpasic
не долго музыка играла.
15:55
zema
И началась веселая жизнь.... Наверное не все так гладко в армянском королевстве, а может рассчитывают на багаже первого круга и малой кровью выиграть чемпионат и доиграть сезон.... Но скорее всего рынок какой то начали плющить, денюжки закончились... Вопрос только в том, зачем все это? Если выиграют чемпионат дальше денег надо больше.
15:52