12:27 | Футбол — ПФЛ

"Арарат" расторг контракт с Павлюченко

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"Арарат" расторг контракт с нападающим Романом Павлюченко по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба. 35-летний игрок выступал за команду с июня.

Руководство клуба и я приняли решение о расторжении моего контракта по обоюдному согласию, – сказал Павлюченко. – Хочу попросить прощения у болельщиков, партнеров по команде и всех, кто создал и имеет отношение к "Арарату" за ту пустую шумиху в прессе, которая развернулась вокруг меня в последние дни. Все произошедшее возникло из-за банального недопонимания. Сейчас все спорные вопросы улажены, и никаких проблем между мной и клубом больше нет, мы расстаемся добрыми друзьями.

Время в "Арарате" было особенным и необыкновенным. Было приятно ощущать себя частью столь большого и амбициозного проекта. Уверен, скоро "Арарат" добьется больших спортивных вершин, а я всегда буду поддерживать и переживать за эту яркую команду.

В составе "Арарата" Павлюченко провел 12 матчей, в которых забил девять голов.

В среду пресс-служба команды сообщила, что "Арарат" принял решение о снижении стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера Павлюченко на 99 процентов за то, что он сослался на повреждение и раньше времени уехал в отпуск. При этом, по словам самого форварда, он уехал с разрешения руководства и главного тренера команды. Позже Павлюченко рассказал "СЭ", что планирует обратиться в палату по разрешению споров РФС.

Дополнительная информация

https://vk.com/fcararatmsk?w=wall-147003260_17214

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КОММЕНТАРИИ (7)
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rusfed 2.0

Шанс для Манчини доукомплектовать команду

13:15

SPARTAK***1964

Теперь главное чтобы Торпедо заняло 2 место. Арарат в первую лигу не пойдёт и тогда его место займёт Торпедо.

13:03

АлександрД

Кто проплачивает эти статьи, "Арарат" или Павлюченко?

13:01

inspire

Сейчас все спорные вопросы улажены, и никаких проблем между мной и клубом больше нет, мы расстаемся добрыми друзьями. ============== обычно когда все вопросы улажены и проблемы отсутствуют, то не расстаются )))

12:54

icezellion

Нафиг он нам тут в Урале нужен.

12:37

shur

Ochkarik Где же теперь будет играть СуперПав? Вернется в Урал?_________________Пора заканчивать

12:35

Ochkarik

Где же теперь будет играть СуперПав? Вернется в Урал?

12:33