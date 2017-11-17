"Арарат" расторг контракт с Павлюченко

"Арарат" расторг контракт с нападающим Романом Павлюченко по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба. 35-летний игрок выступал за команду с июня.

– Руководство клуба и я приняли решение о расторжении моего контракта по обоюдному согласию, – сказал Павлюченко. – Хочу попросить прощения у болельщиков, партнеров по команде и всех, кто создал и имеет отношение к "Арарату" за ту пустую шумиху в прессе, которая развернулась вокруг меня в последние дни. Все произошедшее возникло из-за банального недопонимания. Сейчас все спорные вопросы улажены, и никаких проблем между мной и клубом больше нет, мы расстаемся добрыми друзьями.

Время в "Арарате" было особенным и необыкновенным. Было приятно ощущать себя частью столь большого и амбициозного проекта. Уверен, скоро "Арарат" добьется больших спортивных вершин, а я всегда буду поддерживать и переживать за эту яркую команду.

В составе "Арарата" Павлюченко провел 12 матчей, в которых забил девять голов.

В среду пресс-служба команды сообщила, что "Арарат" принял решение о снижении стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера Павлюченко на 99 процентов за то, что он сослался на повреждение и раньше времени уехал в отпуск. При этом, по словам самого форварда, он уехал с разрешения руководства и главного тренера команды. Позже Павлюченко рассказал "СЭ", что планирует обратиться в палату по разрешению споров РФС.