11:07 | ФУТБОЛ — ПФЛ

"Арарат" пригласил Бэйла присоединиться к своему приятелю Павлюченко в ПФЛ

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Московский "Арарат" предложил вингеру "Реала" Гарету Бэйлу присоединиться к нападающему Роману Павлюченко, который на этой неделе подписал контракт с клубом ПФЛ. Оба игрока ранее вместе играли за "Тоттенхэм".

"Дорогой Гарет Бэйл, мы хотим видеть вас в нашей команде. В России вместе с вашим приятелем. Здесь вы никогда не будете в тени Роналду", – говорится в сообщении на официальной странице клуба в Твиттере.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Зря про тень Роналду написали. После этого Бэйл, возможно, и не перейдёт в Арарат.

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