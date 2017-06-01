"Арарат" пригласил Бэйла присоединиться к своему приятелю Павлюченко в ПФЛ

Московский "Арарат" предложил вингеру "Реала" Гарету Бэйлу присоединиться к нападающему Роману Павлюченко, который на этой неделе подписал контракт с клубом ПФЛ. Оба игрока ранее вместе играли за "Тоттенхэм".
"Дорогой Гарет Бэйл, мы хотим видеть вас в нашей команде. В России вместе с вашим приятелем. Здесь вы никогда не будете в тени Роналду", – говорится в сообщении на официальной странице клуба в Твиттере.
Dear @GarethBale11 , we want to see you in our team. In Russia in conjunction with your buddy. Here you will never be in Ronaldo's shadow. pic.twitter.com/TtzlGYNymd– FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) 1 июня 2017 г.
баламошка
Зря про тень Роналду написали. После этого Бэйл, возможно, и не перейдёт в Арарат.
11:11