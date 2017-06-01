"Арарат" пригласил Бэйла присоединиться к своему приятелю Павлюченко в ПФЛ

Московский "Арарат" предложил вингеру "Реала" Гарету Бэйлу присоединиться к нападающему Роману Павлюченко, который на этой неделе подписал контракт с клубом ПФЛ. Оба игрока ранее вместе играли за "Тоттенхэм".

"Дорогой Гарет Бэйл, мы хотим видеть вас в нашей команде. В России вместе с вашим приятелем. Здесь вы никогда не будете в тени Роналду", – говорится в сообщении на официальной странице клуба в Твиттере.