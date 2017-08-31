"Арарат" подписал экс-игрока "Томи"

Полузащитник Сергей Кузнецов продолжит карьеру в "Арарате", сообщает клубная пресс-служба. Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на два года. Последним клубом хавбека была "Томь", за которую он выступал с 2015 года.

"Сергей – воспитанник столичной "Ники", где работал со старшим тренером "Арарата" Погосом Галстяном. Свою профессиональную карьеру Кузнецов начинал в "Луче-Энергии" из Владивостока. Далее в карьере футболиста были московские "Динамо" и "Локомотив", самарские "Крылья Советов", краснодарская "Кубань", "Ростов", "Химки", саранская "Мордовия", тульский "Арсенал", – говорится в сообщении пресс-службы "Арарата".