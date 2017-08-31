"Арарат" подписал экс-хавбека "Томи"

"Арарат" подписал двухлетний контракт с полузащитником Сергеем Кузнецовым, информирует пресс-служба клуба. 31-летний хавбек является воспитанником столичной "Ники". За свою карьеру Кузнецов выступал в "Луче-Энергии", "Динамо", "Локомотиве", "Крыльях Советов", "Кубане", "Ростове", "Химках", "Мордовии" и тульском "Арсенале". С 2015 года Кузнецов выступал за "Томь", в составе которой провел 39 матчей и забил 9 голов.