"Арарат" подписал двух игроков ЦСКА

"Арарат" объявил о заключении контрактов с двумя бывшими игроками ЦСКА. Новичками команды стали голкипер Сергей Ревякин и форвард Дмитрий Рыжов. О сроках соглашений на данный момент не сообщается.

22-летний Ревякин выступал за ЦСКА с 2011 по 2015 год, провел два матча за армейцев в 16 лет. Позже он выступал за такие команды, как "Армавир" и "Домодедово". 27-летний Рыжов, помимо ЦСКА, играл за "Аланию", "Мордовию", "Химки", "Урал", "Енисей" и "Армавир".