21:59 | ФУТБОЛ — ПФЛ

"Арарат" подписал двух игроков ЦСКА

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"Арарат" объявил о заключении контрактов с двумя бывшими игроками ЦСКА. Новичками команды стали голкипер Сергей Ревякин и форвард Дмитрий Рыжов. О сроках соглашений на данный момент не сообщается.

22-летний Ревякин выступал за ЦСКА с 2011 по 2015 год, провел два матча за армейцев в 16 лет. Позже он выступал за такие команды, как "Армавир" и "Домодедово". 27-летний Рыжов, помимо ЦСКА, играл за "Аланию", "Мордовию", "Химки", "Урал", "Енисей" и "Армавир".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Гарик "внук Наташи" Попов

ЦСКА лучших распродаёт. Нормально. Минус конкурент)))

22:30

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Ревякин за Арарат уже играет, приезжал весной в Чертаново,когда Арарат в любителях играл... Наши еще покричали "Ревякин-конь!"

22:18