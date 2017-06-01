"Арарат" подписал двух игроков ЦСКА

"Арарат" объявил о заключении контрактов с двумя бывшими игроками ЦСКА. Новичками команды стали голкипер Сергей Ревякин и форвард Дмитрий Рыжов. О сроках соглашений на данный момент не сообщается.
22-летний Ревякин выступал за ЦСКА с 2011 по 2015 год, провел два матча за армейцев в 16 лет. Позже он выступал за такие команды, как "Армавир" и "Домодедово". 27-летний Рыжов, помимо ЦСКА, играл за "Аланию", "Мордовию", "Химки", "Урал", "Енисей" и "Армавир".
Бывшие игроки московского ЦСКА Дмитрий Рыжов и Сергей Ревякин подписали контракт с футбольным клубом "Арарат&.. https://t.co/T77gBcnH5m– FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) 1 июня 2017 г.
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Гарик "внук Наташи" Попов
ЦСКА лучших распродаёт. Нормально. Минус конкурент)))
22:30
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Ревякин за Арарат уже играет, приезжал весной в Чертаново,когда Арарат в любителях играл... Наши еще покричали "Ревякин-конь!"
22:18