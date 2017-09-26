"Арарат" подал жалобу на действия фанатов "СКА-Хабаровска" и "Торпедо"

"Арарат" подал в КДК жалобу на поведение фанатов "СКА-Хабаровска" и "Торпедо" в матче 1/16 финала Кубка России и 10-го тура ПФЛ соответственно. Клуб отмечает, что болельщики армейцев на протяжении всего матча скандировали оскорбительные выражения в адрес игроков клуба и главного тренера Александра Григоряна. По ходу поединка с "Торпедо" фанаты черно-белых также оскорбляли футболистов, в частности, Романа Павлюченко и Игоря Лебеденко, и Григоряна. Кроме того, "Арарат" утверждает, что болельщики позволяли себе расистские выкрики.

Во время матча со "СКА-Хабаровском" (1:2) Григорян показал болельщикам соперника средний палец, а после игры с "Торпедо" (3:2) пошел к фанатам также демонстрируя экспрессивные жесты.