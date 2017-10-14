"Арарат" победил "Ротор-Волгоград-2" и оторвался от преследователей на 12 очков

"Арарат" обыграл "Ротор-Волгоград-2" в матче 13-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ. Все основные преследователи столичного клуба потеряли очки - "Металлург" сыграл результативную ничью с "Зенитом" из Пензы - 3:3, "Рязань" не смогла победить "Энергомаш" (1:1), а "Торпедо" - "Сатур" (0:0). "Арарат" еще не потерпел ни одного поражения в 13 играх и оторвался в таблице от соперников уже на 12 очков.

Первенство России

ПФЛ

Центр

13-й тур

"Калуга" - "Строгино" (Москва) - 1:0 (0:0)

Гол: Оганесян, 54.

"Химик" (Новомосковск) - "Сокол" (Саратов) - 2:2 (2:2)

Голы: Рыжов, 5 (1:0). Линда, 10 (2:0). Таутиев, 13 (2:1). Бутаков, 32 (2:2).

"Торпедо" (Москва) - "Сатурн" (Раменское) - 0:0

"Динамо" (Брянск) - "Зоркий" (Красногорск) - 2:0 (1:0)

Голы: Фролов, 28 (1:0). Фролов, 65 (2:0).

"Зенит" (Пенза) - "Металлург" (Липецк) - 3:3 (3:2)

Голы: Онугха, 2 (1:0). Гатикоев, 12 (2:0). Белоусов, 22 (2:1). Онугха, 35 (3:1). Ахвледиани, 39 (3:2). Мызгин, 90+3 (3:3).

"Рязань" - "Энергомаш" (Белгород) - 1:1 (0:1)

Голы: Саплинов, 1 (0:1). Абовян, 60 (1:1).

"Арарат" (Москва) - "Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - 2:0 (0:0)

Голы: Тобоев, 56 (1:0). Тобоев, 58 (2:0).