"Арарат" победил главного конкурента и может выйти в ФНЛ уже в следующем туре

"Арарат" обыграл "Рязань" в матче 20-го тура первенства России в группе "Центр" ПФЛ. Московский клуб, созданный перед стартом сезона, занимает первое место в таблице с 17 победами и 3 ничьими в 20 играх. Его отрыв от "Рязани" увеличился уже до 16 очков.

Для выхода в ФНЛ "Арарату" достаточно набрать 3 очка в оставшихся 6 играх. Путевку во второй по силе дивизион России клуб может оформить уже в следующем туре, если в игре с "Соколом" наберет очков не меньше, чем "Рязань" во встрече с московским "Торпедо".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

20-й тур

"Калуга" - "Зоркий" (Красногорск) - 1:0 (0:0)

Гол: Хинчагов, 90.

"Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - "Сатурн" (Раменское) - 2:2 (1:2)

Голы: Шабичев, 7 (1:0). Архипов, 9 - с пенальти (1:1). Архипов, 30 (1:2). Калошин, 80 - с пенальти (2:2).

"Сокол" (Саратов) - "Металлург" (Липецк) - 2:2 (1:1)

Голы: Перченок, 11 (1:0). Хабибуллин, 35 - в свои ворота (1:1). Дудиков, 76 (2:1). Ахвледиани, 84 (2:2).

"Химик" (Новомосковск) - "Динамо" (Брянск) - 1:0 (0:0)

Гол: Гущин, 60.

Удаление: Ковалев (Д), 45.

"Рязань" - "Арарат" (Москва) - 0:2 (0:0)

Голы: Давидян, 63 (0:1). Курзенев, 73 (0:2).