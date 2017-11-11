"Арарат" обыграл "Энергомаш", "Сокол" разгромлен "Зорким"

В матче 17-го тура первенства ПФЛ в группе "Центр" "Арарат" обыграл дома "Энергомаш" со счетом 1:0.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Центр"

17-й тур

"Арарат" (Москва) – "Энергомаш" (Белгород) – 1:0 (0:0)

Гол: Сугробов, 53.

Удаление: Бутырин (Энергомаш), 79.

"Зоркий" (Красногорск) – "Сокол" (Саратов) – 5:1 (3:1)

Голы: Павлов, 42 (1:0). Павлов, 44 (2:0). Барышников, 45+2 (2:1). Дегтярев, 45+3 (3:1). Павлов, 63 (4:1). Цыганов, 90 (5:1).

"Динамо" (Брянск) – "Строгино" (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: Сергеев, 29 (0:1). Сергеев, 58 – с пенальти (0:2).

"Рязань" – "Калуга" – 2:0 (0:0)

Голы: Сапельников, 68 (1:0). Маричев, 86 (2:0).

Нереализованный пенальти: Коляев (Рязань), 3 (вратарь).

"Зенит" (Пенза) – "Химик" (Новомосковск) – 2:5 (1:2)

Голы: Андрейченко, 13 – с пенальти (0:1). Андрейченко, 19 (0:2). Ослоновский, 31 (1:2). Андрейченко, 48 (1:3). Орешкин, 60 (1:4). Мингазов, 77 (1:5). Муромцев, 89 (2:5).