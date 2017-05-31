"Арарат" может подписать еще одного экс-игрока "Спартака" и сборной России

Президент московского "Арарата" Валерий Оганесян заявил, что клуб ведет переговоры с бывшим футболистом "Спартака" и сборной России. Вчера было объявлено о подписании контракта с Романом Павлюченко.
- Мы ведем переговоры с игроком, который ранее выступал за "Спартак" и сборную России, - цитирует ТАСС Оганесяна. - С кем именно, мне бы пока говорить не хотелось. Контракт будет подписан с вероятностью 90 процентов.
shur
Быстров
13:12
Nikolaevich7And
Никита Баженов
13:10
Antoha1983
может с Филей?
13:03
Джин_SM(v3)
Торбинский
12:51