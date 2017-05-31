12:31 | ФУТБОЛ — ПФЛ

"Арарат" может подписать еще одного экс-игрока "Спартака" и сборной России

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Президент московского "Арарата" Валерий Оганесян заявил, что клуб ведет переговоры с бывшим футболистом "Спартака" и сборной России. Вчера было объявлено о подписании контракта с Романом Павлюченко.

- Мы ведем переговоры с игроком, который ранее выступал за "Спартак" и сборную России, - цитирует ТАСС Оганесяна. - С кем именно, мне бы пока говорить не хотелось. Контракт будет подписан с вероятностью 90 процентов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4296297

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shur

Быстров

13:12

Nikolaevich7And

Никита Баженов

13:10

Antoha1983

может с Филей?

13:03

Джин_SM(v3)

Торбинский

12:51