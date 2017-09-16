"Арарат" крупно обыграл "Сокол", "Торпедо" в гостях победило "Рязань"

Состоялись матчи 9-го тура ПФЛ. "Арарат", лидирующий в зоне "Центр", крупно обыграл "Сокол" - 4:0. Московское "Торпедо" в гостях победило "Рязань" - 2:0. "Сатурн" взял верх над "Калугой" - 4:1.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Запад"

9-й тур

"Коломна" (Коломна) - "Спартак" (Кострома) - 0:1 (0:0)

Гол: Худобко, 89 - с пенальти (0:1).

Удаление: Вахрушев (Коломна), 89.

"Чертаново" (Москва) - "Торпедо" (Владимир) - 3:1 (1:1)

Голы: Баев, 15 (0:1). Зиньковский, 20 - с пенальти (1:1). Сарвели, 64 - с пенальти (2:1). Глушенков, 67 (3:1).

"Текстильщик" (Иваново) - "Велес" (Москва) - 3:2 (3:0)

Голы: Смирнов, 15 (1:0). Попов, 40 (2:0). Щаницин, 45 (3:0). Данилин, 49 (3:1). Поляков, 77 (3:2).

"Псков-747" (Псков) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 2:0 (1:0)

Голы: Шишаев, 32 (1:0). Сакадеев, 49 (2:0).

Удаление: Прошин (Луки-Энергия), 87.

Группа "Центр"

"Арарат" (Москва) - "Сокол" (Саратов) - 4:0 (0:0)

Голы: Пугин, 57 (1:0). Лебеденко, 76 (2:0). Тараканов, 88 (3:0). Давыдов, 90+1 (4:0).

"Ротор-Волгоград-2" (Волгоград) - "Энергомаш" (Белгород) - 0:1 (0:0)

Гол: Самсонов, 87 (0:1).

"Химик" (Новомосковск) - "Зоркий" (Красногорск) - 0:1 (0:0)

Гол: Дубчак, 57 - с пенальти (0:1).

"Рязань" (Рязань) - "Торпедо" (Москва) - 0:2 (0:1)

Голы: Елисеев, 23 (0:1). Садыхов, 90+3 (0:2).

Удаление: Скляров (Рязань), 13.

"Зенит" (Пенза) - "Динамо" (Брянск) - 0:3 (0:1)

Голы: Кирьян, 21 (0:1). Маслевский, 66 - с пенальти (0:2). Мамонов, 85 (0:3).

"Калуга" (Калуга) - "Сатурн" (Раменское) - 1:4 (0:2)

Голы: Шанин, 7 (0:1). Магомедов, 12 (0:2). Корж, 51 (0:3). Дубровин, 56 - с пенальти (1:3). Шабанин, 90+4 (1:4).