"Арарат": Контракт с Павлюченко не будет расторгнут

Руководство "Арарата" приняло решение о снижении стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера нападающего Романа Павлюченко на 99 процентов, сообщает клубная пресс-служба. Также отмечается, что контракт с форвардом расторгнут не будет.

– "Арарат" выражает озабоченность по поводу недостоверности информации, которую изложил в интервью СМИ футболист нашего клуба Роман Анатольевич Павлюченко. "Арарат" подтверждает, что 14-го ноября 2017 года Роман Павлюченко был приглашен в офис клуба для объяснений по факту появившихся 8 ноября 2017 года в социальных сетях фото– и видеоматериалов отдыха Павлюченко в Объединенных Арабских Эмиратах.



Этот факт руководство клуба справедливо восприняло как неспортивное поведение капитана команды в самый разгар подготовки к матчу "Арарат" – "Энергомаш". В ситуации, когда перед игрой в распоряжении тренера находилось всего 12 игроков. Роману Анатольевичу были направлены сообщения с просьбами явиться в расположение команды и принять участие в последней игре. Однако, Роман не прервал свой отдых, который, как выяснилось позже, был запланирован и оплачен еще 17 сентября 2017 года. Футболист явился в клуб только 14 ноября 2017 года, и тем самым проявил полное неуважение к партнерам по команде и клубу в целом. Мы считаем, что помимо спортивной составляющей, Роман Павлюченко несет огромную моральную ответственность и обязательства перед командой, так как он выбран капитаном команды. В связи с этим, отсутствие на заключительной игре года не может быть оправдано.

"Арарат" официально заявляет, что в настоящее время с Романом Павлюченко трудовой договор не расторгнут, и продолжает действовать в полном объеме. В своей деятельности "Арарат" руководствуется высокими моральными и спортивными принципами. Данный принцип закреплен в трудовом договоре с футболистами и административным персоналом клуба, а именно: работники клуба обязаны согласовывать все свои выступления, заявления и т.д. в СМИ с руководством и пресс – атташе клуба.



Вопреки требованиям трудового договора, Роман сделал скандальное, дискредитирующее клуб заявление, в связи с чем было принято решение о снижении ему стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера на 99 процентов. При этом заработная плата будет выплачиваться в полном объеме. "Арарат" подчеркивает, что действует в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ и регламентирующими документами РФС и ПФЛ, – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Напомним, в "Арарате" недовольны поведением Павлюченко, который, по словам вице-президента клуба по информационной политике Андраника Керопяна, сослался на травму и раньше времени уехал в отпуск.