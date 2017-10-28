Арам Габрелянов: "Джоркаеффа в "Арарате" не будет"

Владелец московского "Арарата"​ Арам Габрелянов опроверг слухи о возможном приглашении на пост главного тренера экс-игрока сборной Франции​ Юрия Джоркаеффа. На этой неделе в отставку по собственному желанию ушел Александр Григорян.

- Не будет никого, – цитирует ТАСС Габрелянова. – Будут совершенно молодые ребята, известных не будет. Фамилии назвать не могу – еще не собирался попечительский совет, который должен это решить. Григорян сказал, что мы договорились заранее: он проходит первый круг, и все.