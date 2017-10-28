18:38 | Футбол — ПФЛ

Арам Габрелянов: "Джоркаеффа в "Арарате" не будет"


Владелец московского "Арарата"Арам Габрелянов опроверг слухи о возможном приглашении на пост главного тренера экс-игрока сборной ФранцииЮрия Джоркаеффа. На этой неделе в отставку по собственному желанию ушел Александр Григорян.

- Не будет никого, – цитирует ТАСС Габрелянова. – Будут совершенно молодые ребята, известных не будет. Фамилии назвать не могу – еще не собирался попечительский совет, который должен это решить. Григорян сказал, что мы договорились заранее: он проходит первый круг, и все.

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http://tass.ru/sport/4685286

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