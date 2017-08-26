"Анжи-2" разгромил "Кубань-2", "Дружба" проиграла "Чайке"

"Анжи-2" разгромил "Кубань-2" в матче 6-го тура первенства ПФЛ. В других встречах "Афипс" сыграл вничью с "АФ им. В. Понедельника", "Машук-КМВ" выиграл у ставропольского "Динамо", а "Дружба" уступила "Чайке".
Чемпионат России
ПФЛ
Группа "Юг"
6-й тур
"Анжи-2" (Махачкала) - "Кубань-2" (Краснодар) - 5:2 (2:1)
Голы: Сидоров, 24 (0:1). Белов, 25 (1:1). Мусалов, 28 (2:1). Магомедов, 50 (3:1). Эльмурзаев, 52 (4:1). Шихаев, 77 (5:1). Сидоров, 90+1 (5:2).
Судья: Иванников (Ставрополь).
Каспийск. Стадион "Анжи-Арена. 3-е поле".
"Афипс" (Афипский) - "АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - 1:1 (0:1)
Голы: Кормишин, 10 (0:1). Демченко, 73 (1:1).
Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).
Афипский. Стадион "Андрей-Арена".
"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - 4:2 (1:2)
Голы: Иванов, 24 (0:1). Джатиев, 28 (1:1). Колесников, 32 (1:2). Фролов, 64 (2:2). Есиков, 69 - в свои ворота (3:2). Шевченко, 86 (4:2).
Судья: Шафеев (Волгоград).
Пятигорск. Стадион "Центральный".
"Дружба" (Майкоп) - "Чайка" (Песчанокопское) - 0:1 (0:0)
Гол: Дубовой, 87.
Судья: Ермаков (Краснодар).
Майкоп. Стадион "Адыгейский республиканский стадион "Дружба"".