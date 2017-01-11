13:37 | ФУТБОЛ — ПФЛ

Андрей Соколов: "Орел" не присылал официальных документов о снятии с чемпионата"

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Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал информацию о снятии "Орла" с чемпионата. Он отметил, что официальных документов от клуба не поступало. Напомним, что "Орел" занимает 11-е место в зоне "Центр" второго дивизиона.

– Официальных документов о снятии "Орел" в лигу не присылал. Информация такая была, но попытаемся до самого конца решить вопрос по клубу, – отметил Соколов. – Могу сказать, что у руководства области и спортивных чиновников нет желания заниматься футболом в регионе. Уменьшение финансирования не значит, что футболом больше не надо заниматься. (Сергей АСТАХОВ)

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