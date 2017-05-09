Андрей Мязин: "Судья Смирнов ударил меня в грудь"

Нападающий "Армавира" Андрей Мязин в эфире программы "Свисток" прокомментировал эпизод в матче 25-го тура первенства России зоны "Юг" "Ротор" – "Армавир" (1:2), который состоялся 30 апреля, когда между ним и главным судьей Сергеем Смирновым произошла стычка. Напомним, что КДК на основании видеозаписи и протокола матча принял решение о полугодичной дисквалификации нападающего Мязина за удар головой главного судьи.

– Судья Смирнов свистнул, естественно, там ничего не было, – сказал Мязин. – Я не справился с эмоциями и начал отвечать. Он ударил меня плечом в область груди, потом я оттолкнул его, получил красную карточку и 6-месячную дисквалификацию.

Не думаю, что это в рамках дозволенного. Для меня судья – человек, который должен пресекать конфликты. Он спровоцировал меня. Я не считаю, что это 6 месяцев дисквалификации.

100 процентов – повел бы себя по-другому, если вернуться назад. Такое нужно решать после игры. Он свистнул, нужно было занять свою позицию и играть дальше.

Судейство в ПФЛ? Было несколько эпизодов. В первом тайме Смирнов не поставил два пенальти. В ПФЛ среднее судейство.

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