Анатолий Пахомов: "В "Сочи" должны играть наши пацаны"

Мэр Сочи Анатолий Пахомов отметил, что "Сочи" покажет достойную и интересную игру после проведения в России чемпионата мира-2018. Он отметил, что ставка в "Сочи" делается на местных футболистов.

– Мы понимаем, что футбол требует больших денег, и у нас есть финансовая поддержка, – цитирует ТАСС Пахомова. – Это вселяет надежду на то, что после чемпионата мира "Сочи" покажет достойную и интересную игру. Я в этом уверен.

После того как в очередной раз наша уникальная "Жемчужина" распалась, к нам пришло понимание того, что должны быть свои ребята, и футбольный клуб "Сочи" создавали исключительно с одной целью – там должны играть наши пацаны. По большому счету сегодняшний состав состоит из дворовых ребят, но я думаю, эти дворовые ребята стали более подготовленными. Конечно, нам нужны будут более подготовленные профессионалы, и мы этим занимаемся. Но, тем не менее, первый шаг сделан.

Перед "Сочи" поставлена задача выйти в премьер-лигу