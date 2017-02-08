Анатолий Пахомов: "Мэрия Сочи делает все, чтобы клуб вышел в премьер-лигу"

Мэр Сочи Анатолий Пахомов подчеркнул, что городское управление делает все, чтобы одноименный клуб вышел в высший дивизион чемпионата России. После 17 туров первенства ПФЛ сочинцы занимают седьмое место в турнирной таблице зоны "Юг", имея в активе 23 очка.

- Клуб развивается, неплохо идет в чемпионате, - приводит ТАСС слова Пахомова. - Конечно, все, что делается сегодня, делается для того, чтобы команда "Сочи" вышла в высшую лигу и была достойным хозяином "Фишта" после чемпионата мира.

Олимпийские игры дали нам возможность занятия зимними видами спорта, и сегодня ажиотаж очень большой, сочинские дети имеют такую возможность. Надеемся, что чемпионат мира по футболу даст такую же мотивацию, и это больше активизирует наших болельщиков. Просто, видов спорта в городе очень много и трудно разорваться.