Анатолий Мещеряков – о "Казанке": "ФНЛ – это не этап подготовки молодежи, а отдельный проект. Поэтому остались в ПФЛ"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал "СЭ" решение не заявлять фарм-клуб железнодорожников – "Казанку" – в ФНЛ.

– В рамках выработанной клубом стратегии по подготовке молодежи мы приняли решение остаться в ПФЛ, – сказал Мещеряков.

– Почему? ПФЛ – наиболее походящий уровень для команды?

– Потому что ФНЛ – это не полигон для роста резерва, а отдельный проект. А мы рассматриваем вторую команду именно как этап подготовки нашей молодежи. (Игорь НОВИКОВ)

В минувшем сезоне ПФЛ "Казанка" заняла третье место в зоне "Запад" и вместе с "Краснодаром-2" (четвертое в зоне "Юг") претендовала на место в ФНЛ. Президент "Локомотива" Илья Геркус оповестил лигу, что "Казанка" планирует продолжить выступление в первенстве ПФЛ.