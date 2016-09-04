Александр Тукманов: "Задача "Торпедо" - выход в ФНЛ, а что будет дальше..."

Президент "Торпедо" Александр Тукманов заявил, что перед командой стоит задача выйти в ФНЛ по итогам текущего сезона, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Функционер отметил, что рано или поздно клуб найдет дополнительные источники финансирования.

– Какие задачи ставит "Торпедо" на ближайший сезон?

– Повышение в классе – выход в первый дивизион. Подбор игроков у нас для этого подходящий. Главный тренер этот вызов принял. Мы верим в успех.

– В финансовом плане черно-белые ФНЛ потянут?

– Сложно сказать. Нехорошо говорить, что живем от зарплаты до зарплаты... Скажу так: живем сегодняшним и завтрашним днем. Есть бюджет, который принят советом директоров, который заявлен в лигу.

– В прошлом сезоне ходили разговоры о возможном снятии "Торпедо" с чемпионата. Сейчас таких опасений нет?

– Нет. В то же время говорить о том, что за два года мы решим все свои финансовые проблемы, я бы тоже не стал.

– Какие отношения у вас сейчас с московскими властями?

– Нормальные (улыбается). По сути, через ЗИЛ город владеет клубом. Ищет дополнительные источники финансирования. Не знаю, сегодня, завтра или послезавтра, но они обязательно будут найдены.