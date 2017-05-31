Александр Тукманов: "Выступление "Торпедо" в прошедшем сезоне признано удовлетворительным"

Президент "Торпедо" Александр Тукманов подвел итоги встречи руководства клуба и отметил, что выступление команды в минувшем сезоне признано удовлетворительным. Напомним, что столичный клуб занял третье место в зоне "Центр" ПФЛ и вышел в ФНЛ.

– Встреча прошла в рабочем порядке, поблагодарили команду за проделанную работу, – цитирует ТАСС Тукманова. – Со стороны руководства выступление команды в прошедшем сезоне было признано удовлетворительным. У главного тренера Булатова завершился контракт, он принял решение уйти. Имя нового наставника команды объявим в ближайшее время.