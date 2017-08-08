Александр Тукманов: "Вопрос возвращения "Торпедо" на стадион им. Стрельцова решится в ближайшие дни"

Президент "Торпедо" Александр Тукманов сообщил, что клуб ведет переговоры с руковоством стадиона им. Эдуарда Стрельцова о возвращении команду на арену. По его словам, в переговорах наблюдается положительная динамика.

– Мы находимся в диалоге с руководством стадиона имени Эдуарда Стрельцова, есть взаимное понимание, – цитирует ТАСС Тукманова. – В ближайшие дни объявим о результатах. Положительная динамика есть, осталось утрясти определенные нюансы. Надеюсь, вопрос решится удачно.

Напомним, в нынешнем сезоне "Торпедо" выступает в зоне "Центр" ПФЛ. Ранее из-за непростого финансового положения команда была вынуждена проводить домашние матчи на арене академии "Спартака" имени Федора Черенкова.

После трех туров ПФЛ "Торпедо" занимает восьмое место, набрав пять очков В Кубке России команда завершила выступление на стадии 1/64 года, уступив "Чертаново" (1:2).