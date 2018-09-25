Александр Тукманов: "Торпедо" в ПФЛ из-за меня? Да бред это все! Ну зачем на глупости отвечать?"

Бывший президент "Торпедо" Александр Тукманов в преддверии кубкового матча с "Динамо" в интервью "СЭ" оценил свою многолетнюю работу в клубе, поделился мнением о перспективах команды и разъяснил ситуацию с эмблемой автозаводцев.

– Как в целом оцените свой период работы в клубе. Может быть, что-то не успели?

– Чувства неудовлетворенности у меня точно нет. Считаю, в тех условиях, в которых мы находились вместе с командой, тренерами, мы добились максимально возможного результата.

– Максимально возможного?!

– Да. Сегодня у команды и самое главное у акционеров – другие возможности. Полагаю, что с поставленной задачей на этот сезон "Торпедо" справится.

– Пи этом многие связывают то, что команда оказалась в ПФЛ, именно с вашим именем…

– Да бред это все! Ну зачем на глупости отвечать? Я даже не реагирую на такие разговоры и публикации. Никто из этих критиков не находился в моей шкуре. Ну как прикажете мне с ними дискутировать? Зачем мне это? У них своя точка зрения. А я вместе со своими коллегами был в клубе, на передовой, в процессе. Мы занимались живым делом. Так что мне себя упрекнуть не в чем.

– Все делали правильно? При вас "Торпедо" нереально было подняться из ПФЛ выше?

– Может быть, и реально. Только это не нужно было самому главному акционеру… Понимаете?

– Не совсем.

– Главный акционер ЗИЛ прекрасно понимал, что если мы выйдем в первый дивизион, то финансирования все равно не будет для успешного выступления команды в первом дивизионе. Поэтому и задачи такой перед нами фактически не стояло. Конечно, пытались объяснить ребятам: "Давайте мы выйдем, а там ситуация может и поменяется". Но все это было очень проблематично. А так – я всем своим коллегам хочу сказать огромное спасибо!(Виталий Айрапетов)

Александр Тукманов: "Вернем "Торпедо" эмблему, когда команда окажется в премьер-лиге"