Александр Тукманов: "Смена президента "Торпедо"? Косвенно эту информацию до меня доводили"

Президент "Торпедо" Александр Тукманов не стал опровергать информацию о том, что его пост займет директор спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева. Напомним, Тукманов занимал должность с января 2007 года по июль 2008-го и с апреля 2009 года.

– Правдивы ли сообщения о переменах?

– Все может быть. Акционер поменялся, он вправе принимать подобные решения.

– До вас эту информацию не доводили?

– Косвенно.

– Вы сами с госпожой Еленцевой?

– Мы часто общаемся. Она на стадионе, у нас команда тренируется и играет там. Общаемся.

– Как оцените уровень ее компетенции?

– Не мне судить. Вопрос тем людям, которые видят ее руководителем клуба. (Сергей ЕГОРОВ)