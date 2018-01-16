Александр Тукманов: "Для нынешнего акционера "Торпедо" важно освоение территории рядом со стадионом, а не результаты"

Бывший президент московского "Торпедо" Александр Тукманов сказал, что новая страница в истории клуба началась еще до его ухода с поста руководителя в конце 2017 года. По его мнению, для нынешнего акционера черно-белых восстановление спортивных результатов команды на данный момент не являются приоритетной целью.

- В какой момент для вас стало ясно, что вы уходите, что у "Торпедо" начинается совершенно новая глава? Вы ее до конца не понимаете?

- Не могу сказать, что я ее до конца не понимаю, - сказал Тукманов в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24". - Новая страничка в истории "Торпедо" начала развиваться примерно года полтора назад, может быть чуть меньше. Так появился Московский кредитный банк, после того, как стадион перешел к нему от ОПИНа, структуры, которая принадлежала господину Прохорову.

Я встречался с руководством Московского кредитного банка. Мы говорили о том, что было бы правильно объединить интересы клуба и возрождение команды, и развитие стадиона. Разговор получился хороший, правильный. Единственное, что я услышал, это то, что пока для них эта тема новая.

- Возрождение до каких масштабов?

- Возрождение до масштабов, того, чтобы команда вернулась на те позиции, которые команда занимала, когда играла в чемпионате Советского союза. Когда игроки команды были представлены в сборных, когда у нас была своя замечательная детская спортивная школа, и когда стадион "Торпедо" был родным домом.

- Вы оказались не нужны новому собственнику, или новый собственник со своим предложением оказался не интересен вам?

- Я думаю, что это взаимно. Мы на одной из наших последних встреч говорили о возможных формах сотрудничества, но, честно говоря, я не увидел большой заинтересованности. После того, как мы еще раз повстречались с потенциальным новым руководителем клуба, я принял для себя решение не продлевать контракт и не участвовать в системе нового руководства клуба.

- В чем была причина вашего отказа?

- Наверное, спортивная составляющая для нового акционера сегодня - не главное. Я вижу главную цель. Это, конечно, освоение той территории, которая есть у стадиона, и которая примыкает к нему. Сегодня это порядка 30 гектаров земли. Готовится проект по строительству коммерческой недвижимости. В том числе, там должен быть и стадион. Это обязательное условие руководства города. Но спортивная часть, на сегодняшний день, не главная. Я этого не увидел. Мне этого, конечно, не говорили. Но я для себя сделал вывод - возрождение команды откладывается на следующий период.

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