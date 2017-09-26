Александр Григорян: "У Измайлова нет ни грамма звездности"

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник Марат Измайлов – порядочный человек. Сегодня стало известно, что хавбек покинул команду.

– Марат меня очень удивил. Нередко игроки, многого добившиеся в прошлом, склонны к снобизму. Им кажется, что они не просто бывшие звезды, но и особенные люди и в наши дни. Со стороны это выглядит немного комично. Одно дело смотреть на футболиста, который дарит болельщикам радость и удовольствие, а другое – на человека, который в повседневной жизни не может соизмерить, кто он есть на самом деле.

– Жаловался ли он на проблемы со здоровьем?

– При мне Измайлов провел достаточно много тренировок. Правда, сыграл только один матч с Белгородом, в котором, кстати, на пару с Ромой Павлюченко обеспечил успех. Марат забил победный мяч и, если не ошибаюсь, как раз в том эпизоде дернул мышцу. Да, у него есть травматизм, с которым он борется всю жизнь. Но мне показалось, что при всех этих проблемах Измайлов еще может выступать на высоком уровне.

– Прежде всего, за счет футбольного интеллекта?

– Самое главное то, что он очень порядочный парень. В нем нет ни грамма звездности! Ни грамма! (Виталий АЙРАПЕТОВ)