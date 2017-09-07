Александр Григорян: "Прекратит ли существование "Арарат"? Мне же надо было как-то привлечь внимание"

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян после матча 8-го тура ПФЛ зоны "Центр" против "Рязани"(1:0) отметил, что на протяжении последней недели в команде было нескучно. По его словам, бывший президент Валерий Оганесян в предматчевом интервью ответил на все вопросы относительно будущего московского клуба.
- Что с "Араратом"? Нам было нескучно. Думаю, что футболисты потеряли по три килограмма. В этой ситуации мы провели полторы недели. Оганесян в предматчевом интервью дал ответы на все вопросы. Меня оно удовлетворило, все стало понятно.
Был ли это последний матч? Мне надо было как-то привлечь внимание журналистов. После премьер-лиги чувствую его недостаток.
Циничный
— Хачикян! — А? — Свидетель Хачикян, я Вас что, должна по всей Москве искать? — Слушай, Вы сами сказали: «Свидетели, удалитесь!» — я удалился... (из к\ф "Мимино")
21:42
pipkin
Слился.. молодец.
21:39