Александр Григорян - о жесте в адрес фанатов: "Меня хотят сломать. Но "Арарат" будет в премьер-лиге"

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян в интервью "СЭ" отметил, что его целенаправленно провоцируют вторую игру кряду. Специалист также заявил, что его команда через два года выйдет в премьер-лигу.

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– Я уже играл против "Торпедо", будучи тренером "Химок", "Луча", "СКА-Хабаровска". И ни разу никто мне такое не кричал! Ни разу! Вы не находите странным, что в двух матчах подряд меня оскорбляют с трибун. Не видите ли вы какую-то связь? Почему я должен молчать? Разве я раньше кому-то показывал неприличные жесты? Такого не было!

– Намекаете, на то, что вас целенаправленно провоцируют второй раз подряд?

– Конечно! Кто-то хочет меня психологически надломить. Но ничего из этого не выйдет. Ничего.

– Почему?

– Ребята, я официально заявляю – через два года "Арарат" будет в премьер-лиге. Со мной или без меня – это уже другой вопрос. Выход команды в РФПЛ – дело времени. (Виталий АЙРАПЕТОВ)