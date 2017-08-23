Александр Григорян: "Главная задача – выход в ФНЛ. Но кто же будет отказываться от Кубка?"

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян в преддверии матча 1/32 финала Кубка России с "Балтикой" оценил силу соперника, а также рассказал о задачах и форме подопечных.

– Безусловно, это очень сильная команда, обладающая мощным составом, - цитирует Григоряна прессс-лужба "Арарата". - Знаю всех футболистов калининградского клуба, многие из них имеют большой опыт выступлений в российской премьер-лиге. Команда играет в схему с тремя центральными защитниками, среди которых тоже много опытных ребят. Виктор Свежов – один из лучших центральных полузащитников ФНЛ. Дмитрий Скопинцев великолепно начал сезон, в линии атаки много вариантов. Как я понимаю, команду собирали под задачу выхода в РФПЛ. Но руководство заняло грамотную позицию – без лишних слов, не афишируя громкие цели команды.



– Игровой спад "Балтики" – три поражения подряд, может ли обнадеживать болельщиков "Арарата"?



– Последние неудачи не влияют на уровень мастерства футболистов и организацию игры, которую поставил главный тренер Игорь Черевченко. А по этим критериям "Балтика" сейчас одна из лучших в ФНЛ. Нельзя забывать об их высокой мотивации – пройти как можно дальше в Кубке России.



– Что значит для "Арарата" встреча с соперником, выступающим на более высоком уровне?



– Для нас будет очень показательная игра. Мы сейчас строим команду и пока еще не пришли к оптимальному физическому состоянию и игровому ритму. Для меня, как главному тренеру, будет очень интересно посмотреть на качество нашей игры на фоне столь серьезного соперника. Эта игра дает нам возможность не только побиться за выход в следующий раунд Кубка России, но и четко выявить текущие возможности команды, которые не всегда информативны в матчах против команд ПФЛ.



– Какие задачи преследует "Арарат" в Кубке России?



– Однозначно, самая главная наша задача – выход в ФНЛ, и не может быть ничего важнее этого. Но кто же будет отказываться от Кубка? Это шикарная возможность сыграть с командой РФПЛ и порадовать своих болельщиков.