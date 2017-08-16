Александр Григорян: "Для меня большая честь стать частью "Арарата"

Новый главный тренер "Арарата" Александр Григорян отметил, что он помнит "Арарат-73", за который он болел в детстве. По его словам, он сделает все, чтобы клуб достиг максимального результата.

- Для меня, как человека, который помнит, что такое "Арарат-73", сегодня особенный день, - цитирует пресс-служба клуба Григоряна. - Все детство и юность я болел за эту команду и в конечном итоге стал главным тренером одноименного клуба из Москвы. Это настоящий повод для гордости. Для меня большая честь стать частью "Арарата". Сделаю все возможное, чтобы мы вместе добились максимальных результатов.

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