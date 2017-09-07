Александр Григорян: "Дети какают в горшок, а большие - в душу"

Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян после матча 8-го тура ПФЛ зоны "Центр" с "Рязанью" (1:0) отметил стабильную финансовую ситуацию в клубе. Ранее наставник столичной команды в интервью "СЭ" заявил, что "Арарат" прекратит существование после этой игры, однако экс-президент клуба Валерий Оганесян подчеркнул, что команда продолжит существование.
– Каждый из нас на собственном опыте убеждается в правдивости четверостишия, – сказал Григорян. – Наш спонсор, уже потративший около 85 миллионов, ощутил это на своей шкуре. Обратите внимание, имени его мы не называем, потому что это его инициатива. Бывает, человек вложит рубль и хочет, чтобы его имя называли 150 раз. А тут другое: человек делает все от души. Клуб полностью существует на его вложения. Нет дня, чтобы были какие-то долги. Последние премиальные мы получили перед игрой. Он вспомнил такое четверостишие: "Строчки вяжутся в стишок, море лижет сушу. Дети какают в горшок, а большие – в душу". (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Трансляция матча "Арарат" – "Рязань" //
"Арарат": то ли есть, то ли снова нет
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
клован-скоморох. а как это "премиальные до игры"???
22:42
Serenky25
ОМАР ХАЯМ...прям..
22:40
DAFTteam
он разговаривать по русски не умеет, какое ему медиа)))
22:28
NVA23
Замените его на Карпина на МатчТВ - нормально будет! Григорян - не тренер. Он - медиа!)))
22:22