Александр Григорян: "Дети какают в горшок, а большие - в душу"

Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян после матча 8-го тура ПФЛ зоны "Центр" с "Рязанью" (1:0) отметил стабильную финансовую ситуацию в клубе. Ранее наставник столичной команды в интервью "СЭ" заявил, что "Арарат" прекратит существование после этой игры, однако экс-президент клуба Валерий Оганесян подчеркнул, что команда продолжит существование.

– Каждый из нас на собственном опыте убеждается в правдивости четверостишия, – сказал Григорян. – Наш спонсор, уже потративший около 85 миллионов, ощутил это на своей шкуре. Обратите внимание, имени его мы не называем, потому что это его инициатива. Бывает, человек вложит рубль и хочет, чтобы его имя называли 150 раз. А тут другое: человек делает все от души. Клуб полностью существует на его вложения. Нет дня, чтобы были какие-то долги. Последние премиальные мы получили перед игрой. Он вспомнил такое четверостишие: "Строчки вяжутся в стишок, море лижет сушу. Дети какают в горшок, а большие – в душу". (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча "Арарат" – "Рязань" //

"Арарат": то ли есть, то ли снова нет