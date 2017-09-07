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22:17 | Футбол — ПФЛ

Александр Григорян: "Дети какают в горшок, а большие - в душу"

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Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян после матча 8-го тура ПФЛ зоны "Центр" с "Рязанью" (1:0) отметил стабильную финансовую ситуацию в клубе. Ранее наставник столичной команды в интервью "СЭ" заявил, что "Арарат" прекратит существование после этой игры, однако экс-президент клуба Валерий Оганесян подчеркнул, что команда продолжит существование.

– Каждый из нас на собственном опыте убеждается в правдивости четверостишия, – сказал Григорян. – Наш спонсор, уже потративший около 85 миллионов, ощутил это на своей шкуре. Обратите внимание, имени его мы не называем, потому что это его инициатива. Бывает, человек вложит рубль и хочет, чтобы его имя называли 150 раз. А тут другое: человек делает все от души. Клуб полностью существует на его вложения. Нет дня, чтобы были какие-то долги. Последние премиальные мы получили перед игрой. Он вспомнил такое четверостишие: "Строчки вяжутся в стишок, море лижет сушу. Дети какают в горшок, а большие – в душу". (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча "Арарат" – "Рязань" //
"Арарат": то ли есть, то ли снова нет

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

клован-скоморох. а как это "премиальные до игры"???

22:42

Serenky25

ОМАР ХАЯМ...прям..

22:40

DAFTteam

он разговаривать по русски не умеет, какое ему медиа)))

22:28

NVA23

Замените его на Карпина на МатчТВ - нормально будет! Григорян - не тренер. Он - медиа!)))

22:22