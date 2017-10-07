Александр Григорян: "Арарат" сделал главный шаг на пути в ФНЛ, победив брянское "Динамо"

Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян выразил уверенность в том, что клуб сделал заявку на выход в ФНЛ, победив брянское "Динамо" (1:0) в матче 12-го тура первенства ПФЛ зоны "Центр".

После 12 туров "Арарат" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка, опережая ближайшего преследователя "Рязань" на десять баллов.

– Сегодня ребята проявили мужество и волю к победе, добившись нужного для нас результата, – приводит ТАСС слова Григоряна. – Ранее я уже говорил, что сегодняшний соперник является одним из наших прямых конкурентов на повышение в классе. Мы заработали три важных очка и, думаю, сделали главный шаг на пути в ФНЛ, победив брянское "Динамо".

Следующий матч московский "Арарат" проведет дома 14 октября против волгоградского "Ротора-2".