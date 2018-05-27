Александр Филимонов: "Романцев плакал на трибуне? Да ладно!"

Экс-голкипер сборной России и многократный чемпион России в составе "Спартака" пообщался с журналистами на прощальном матче в Долгопрудном. Завершивший в 44 года карьеру вратарь удивился, узнав, что его наставник Олег Романцев не сдержал слез, наблюдая за этой игрой с трибуны.
– Каково играть до столь "преклонного" возраста на высоком уровне?
– Это любовь к футболу и бережное отношение к своему организму. Первый пункт – главный.
– Ваши дальнейшие планы?
– Пока тренерской лицензии не получил, пока поработаю тренером вратарей здесь, в Долгопрудном.
– Почему сейчас решили уйти?
– Я говорил, это не мое решение. С руководством его приняли, чтобы поднять интерес к футболу.
– Сегодня Олег Романцев буквально плакал на трибуне.
– Да ладно.
– Рукавицы подарите? – спросил мальчик, подошедший к Филимонову.
– Это уже в музей (улыбается). (Евгений БЕЛОУСОВ)