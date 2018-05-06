10:49 | Футбол — ПФЛ

Александр Филимонов объявил о завершении карьеры в возрасте 44 лет

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Бывший вратарь "Спартака" и сборной России Александр Филимонов, ныне выступающий за "Долгопрудный", в конце сезона завершит карьеру, информирует официальный сайт подмосковного клуба. Как отмечается, игра ПФЛ против "Луки-Энергии", которая пройдет 27 мая, станет последней для 44-летнего голкипера.

"Долгопрудный" в день матча организует развлекательную программу, которая начнется с открытием стадиона в 14.00 по московскому времени. По окончании матча планируется автограф-сессия с участием Филимонова. Вход на стадион будет бесплатным.

Филимонов в составе "Спартака" шесть раз становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок России. За сборную России он провел он провел 16 игр, в которых пропустил 12 голов.

Также вратарь выступал за киевское "Динамо", "Уралан" из Элисты, "Москву", кипрскую "Неа Саламину", узбекский "Локомотив", тульский "Арсенал".

Кроме того, Филимонов в 2011-2012 годах выступал в пляжном футболе. В составе московского "Локомотива" он дважды стал чемпионом страны и один раз выиграл Кубок России. В составе снациональной сборной он стал чемпионом мира, победителем Евролиги и обладателем Межконтинентального кубка.

 

Дополнительная информация

http://fscdp.ru/archives/6483

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КОММЕНТАРИИ (5)
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индеец_Джо

Шовковский в последовавших стыках со словенцами пропустил очень похожий гол (~от Ачимовича). Чуть позже он сказал, что отряхнулся и продолжил карьеру. А глоры, типа IVANRBW, до сих пор с удовольствием носят в себе/ на себе это гуано.

11:20

Serenky25

Молодец. Карьера была всем на зависть. Нихрена не выиграл (пляжники это не футбол) НО ПОМНИТ ВСЯ СТРАНА!

11:19

индеец_Джо

aravir, если вы не в курсе, то во II лиге тоже упираться надо. Тем более в таком возрасте. Филимонову - респект.

11:12

IVANRBW

У него карьера завершилась после гола от Шевы.)))))) Я слышал мат из окон ВСЕГО 17-ти этажного дома в этот момент.

11:12

aravir

Так переход в Долгопрудный это уже завершение карьеры. Я так понимаю, что во дворе он уже не будет больше играть в футбол.

11:08

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