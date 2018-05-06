Александр Филимонов объявил о завершении карьеры в возрасте 44 лет

Бывший вратарь "Спартака" и сборной России Александр Филимонов, ныне выступающий за "Долгопрудный", в конце сезона завершит карьеру, информирует официальный сайт подмосковного клуба. Как отмечается, игра ПФЛ против "Луки-Энергии", которая пройдет 27 мая, станет последней для 44-летнего голкипера.

"Долгопрудный" в день матча организует развлекательную программу, которая начнется с открытием стадиона в 14.00 по московскому времени. По окончании матча планируется автограф-сессия с участием Филимонова. Вход на стадион будет бесплатным.

Филимонов в составе "Спартака" шесть раз становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок России. За сборную России он провел он провел 16 игр, в которых пропустил 12 голов.

Также вратарь выступал за киевское "Динамо", "Уралан" из Элисты, "Москву", кипрскую "Неа Саламину", узбекский "Локомотив", тульский "Арсенал".

Кроме того, Филимонов в 2011-2012 годах выступал в пляжном футболе. В составе московского "Локомотива" он дважды стал чемпионом страны и один раз выиграл Кубок России. В составе снациональной сборной он стал чемпионом мира, победителем Евролиги и обладателем Межконтинентального кубка.