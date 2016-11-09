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Александр Бодров: "В пятницу разберем действия команды в матче с "Солярисом"

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"Коломна" в гостях крупно уступило "Солярису", после чего ее тренер Александр Бодров обвинил своих футболистов в нечестной игре.Почему матч "Солярис" – "Коломна" можно раскрыть как договорной

Главный тренер "Коломны" Александр Бодров отметил, что сегодня не был в расположении клуба, когда состоялся разбор игры против "Соляриса" (0:6) с участием его помощников, директора Александра Куранова и футболистов. По словам наставника команды, в пятницу он проведет разбор встречи.

– Сегодня меня не было в клубе, поэтому на разборе игры не присутствовал, – сказал Бодров. – Завтра едем в РФС, где соберется рабочая группа. А уже в пятницу посмотрим эпизоды матча с командой.

– Директор "Коломны" сказал, что не увидел преднамеренных ошибок в действиях футболистов.

– У каждого свое видение. (Сергей АСТАХОВ)

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